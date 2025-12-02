Kurssprung bei der Aktie der französischen Plastik-Recycling-Hoffnung Carbios: Das Unternehmen hat einen umfangreichen Deal mit der asiatischen Wankai New Materials (eine Tochtergesellschaft der ZHINK Group) final unter Dach und Fach gebracht. Zur Stunde gewinnt der Hot-Stock prozentual zweistellig an Wert.Am heutigen Dienstag (02. Dezember) haben Carbios und Wankai New Materials die Gesellschaftervereinbarung für das geplante Joint Venture unterzeichnet, das den Bau und Betrieb einer ersten PET-Biorecyclinganlage ...

