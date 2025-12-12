Die Zahlen lesen sich wirklich ernüchternd: Laut den Angaben der UN-Umweltagentur Unep werden pro Jahr rund 460 Millionen Tonnen Plastik produziert. Das bedeutet: Jede Stunde wird weltweit eine derart große Menge an Plastik hergestellt, dass sie dem Gewicht der "Titanic" entspricht. Und davon werden enorme Mengen nach der Verwendung nicht recycelt.So haben Forscher bereits winzige Plastikpartikel selbst auf abgelegenen Berggipfeln und in der Antarktis entdeckt. "Die kleinsten Partikel breiten sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
