© Foto: Oliver Berg/dpa

Die Trump-Regierung verschafft Bayer einen unerwarteten Rückenwind im Dauerstreit um den Unkrautvernichter Roundup. Die Bayer-Aktie setzt ihre jüngste Erholung fort und klettert zweistellig.Eine überraschende Wende bei Bayers Dauerthema Glyphosat hat die Aktie am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 katapultiert. Der US-Generalstaatsanwalt John Sauer empfahl dem Supreme Court, die Berufung des Konzerns gegen ein Millionenurteil aus Missouri anzunehmen - ein Schritt, der den Ausgang von zehntausenden Klagen maßgeblich beeinflussen könnte. Die Aktie der Leverkusener sprang am Dienstagmorgen um bis zu 15 Prozent an, am Vormittag beträgt das Plus noch rund 12 Prozent. Allein im …