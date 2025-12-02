DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Anhaltend positive Entwicklung im 2. Halbjahr 2024/25 - GBC AG bestätigt Kaufempfehlung - Positive Halbjahresentwicklung und Fortschritte beim Campusprojekt

International School Augsburg AG: Anhaltend positive Entwicklung im 2. Halbjahr 2024/25 - GBC AG bestätigt Kaufempfehlung

Positive Halbjahresentwicklung und Fortschritte beim Campusprojekt

Gersthofen bei Augsburg, 02.12.2025 (pta000/02.12.2025/10:30 UTC+1)

Die International School Augsburg AG (ISA) hat die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 mit einer anhaltend positiven Entwicklung absolviert. Die Schülerzahl erreicht mit 390 Schüler:innen einen neuen Höchststand, Umsatz und Ergebnis halten das hohe Niveau und die Planung des neuen Schulcampus nimmt konkrete Formen an. Die positive Geschäftsentwicklung schlägt sich auch im aktuellen Research der GBC AG nieder, der die Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 19,50 Euro bestätigt.

Stetiges Wachstum bei Schülerzahlen und Finanzen

Die ISA setzt ihren Wachstumskurs ungebrochen fort: Die Zahl der Schüler:innen stieg seit Schuljahresbeginn von 377 auf 390. Der Anstieg, unterstützt durch moderat angepasste Schulgelder, führte zu einer Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr auf 4,23 Mio. Euro (Vorjahr: 3,77 Mio. Euro).

Das Ergebnis entwickelte sich dabei überdurchschnittlich positiv: Das EBITDA erreichte 0,42 Mio. Euro, ein Zuwachs von 41,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,30 Mio. Euro). Der Nettogewinn erhöhte sich auf 0,22 Mio. Euro (Vorjahr: 0,09 Mio. Euro). Trotz gestiegener Personalkosten konnte die Schule deutlich von Skaleneffekten profitieren.

Campusneubau in Gersthofen als strategische Zukunftsinvestition

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, plant die ISA einen neuen, deutlich größeren Schulcampus in Gersthofen, der die Kapazitätsgrenze von derzeit rund 400 Schüler:innen nachhaltig erweitert.

Das Bauprojekt, das auf einem 18.000 m(2) großen Grundstück entwickelt wird, soll Mitte 2026 starten. Die Eröffnung ist zum Schuljahreswechsel 2028 geplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 42 Mio. Euro, wovon ca. die Hälfte über staatliche Fördermittel finanziert werden soll.

Mit einer zukünftigen Kapazität von über 550 Schüler:innen bildet der Campus die Grundlage für weiteres organisches Wachstum, sowohl pädagogisch als auch wirtschaftlich.

GBC AG bestätigt positive Aktienkurs-Prognose

In ihrer aktuellen Analyse (https://t.ly/gbc-research) prognostiziert die GBC AG für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 8,16 Mio. Euro und ein EBITDA von 0,74 Mio. Euro. Für das Jahr 2025/26 erwartet sie einen erneuten Anstieg auf 8,85 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 0,79 Mio. Euro.

Im Ergebnis bestätigt die GBC ihr Kursziel von 19,50 Euro, getragen von der stabilen Entwicklung und den strukturellen Wachstumsaussichten, die der neue Campus eröffnet.

ISA auf dem International Investment Forum (IIF)

Die ISA präsentiert Europa's einzige Bidlungsaktie am 3. Dezember 2025 ab 11:30 Uhr beim International Investment Forum (IIF). Interessierte Investoren, Medienvertreter:innen und Stakeholder können sich über die offizielle Registrierungsseite des IIF anmelden und die Präsentation live verfolgen. Das digitale Event bietet eine direkte Gelegenheit, ISA's aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven aus erster Hand kennenzulernen - von der Schulentwicklung bis hin zum New Campus Projekt in Gersthofen.

Die Teilnahme am IIF ist kostenlos. Eine Registrierung ist über den Link https://t.ly/isa@iif möglich.

Die vollständige Pressemitteilung und das Pressebild finden Sie hier zum Download.

Über die International School Augsburg AG (ISA) Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach international anerkannten Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Unterrichtssprache mit den international anerkannten Abschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule, neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der deutschen Sprache, den Erhalt der Muttersprache durch zahlreiche Muttersprach-Unterrichtsangebote..

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen und Autorisierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme, IB Primary Years Programme sowie CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen 394 Schüler:innen die Schule, die von knapp 60 Lehrkräften betreut werden.

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist die ISA AG mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und über alle Hausbanken sowie gängige Online-Broker handelbar.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und setzt sich als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und für interkulturelle Verständigung ein.

Über die GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist ein unabhängiges, bankenunabhängiges Research- und Investmenthaus, das seit 2000 börsennotierte mittelständische Unternehmen analysiert, bewertet und im Kapitalmarkt begleitet. Das Haus erstellt regelmäßig umfangreiche Research-Studien, bietet Corporate-Finance-Beratung an und organisiert Kapitalmarktkonferenzen. Die GBC AG zählt in Deutschland zu den führenden Spezialisten für Small- und Mid-Cap-Research.

Über das International Investment Forum (IIF) Das International Investment Forum (IIF) ist eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen, Investoren und Experten aus der Finanzbranche. Das Forum organisiert internationale Konferenzen, bietet Marktanalysen und Interviews und unterstützt so die Vernetzung und Informationsbereitstellung für globale Investmententscheidungen.

Kontakt ISA:

Olga Kaiser, Marcus Wagner International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Str. 1a 86368 Gersthofen Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99 E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt:

Gwenhwyfar Semmler EPR Advisors Schaezlerstraße 9, 86150 Augsburg Tel.: +49 (0) 155 63 63 1066 E-Mail: gs@epr-advisors.com

