PTA-News: International School Augsburg AG: Starkes Ergebnis im GWÖ-Audit - Investition in Gemeinwohl-Orientierung und Nachhaltigkeit - CSR: ISA verbessert ihr Gemeinwohlbilanz-Ergebnis um 22 Prozent

Gersthofen bei Augsburg, 11.12.2025 (pta000/11.12.2025/10:15 UTC+1)

Die International School Augsburg (ISA) hat im aktuellen Gemeinwohl-Ökonomie-Audit (GWÖ) eine beeindruckende Steigerung ihrer Bilanzsumme auf 356 Punkte erreicht, gegenüber 278 Punkten im Jahr 2022. Als innovatives, nachhaltiges Wirtschaftsmodell setzt die GWÖ auf ethische Wirtschaftskultur. Das Auditergebnis der ISA spiegelt das kontinuierliche Engagement der Schule für Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Orientierung wider.

Als Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie ist die ISA den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen und ihren Werten verpflichtet, die die Grundlage der Gemeinwohl-Ökonomie bilden. Die Bewertung im GWÖ-Audit orientiert sich an den 20 Themen der Gemeinwohl-Matrix, die Werte wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit sowie Mitbestimmung und Transparenz gegenüber verschiedenen Berührungsgruppen analysiert und bewertet.

Gemeinwohl-Bilanz als strategisches Steuerungsinstrument

"Die deutliche Verbesserung unserer Gemeinwohl-Bilanz zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Bildung mit Verantwortung zu verbinden", erklärt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA. "Unser Ziel ist es, nicht nur akademische Exzellenz zu bieten, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten." Als Bildungseinrichtung hat die ISA die Möglichkeit, über ihr Bildungsangebot und ihr Verhalten hinaus als Institution ihre Berührungsgruppen bzw. "Stakeholder" (Schüler:innen, Eltern, Alumni, Mitarbeiter:innen, Investor:innen und Lieferant:innen) sowie ihr gesellschaftliches Umfeld für die UN-Nachhaltigkeitsziele zu sensibilisieren und auf den Beitrag aufmerksam zu machen, den die Gemeinwohl-Ökonomie zur Erfüllung dieser Ziele und - als ein neues, am Gemeinwohl ausgerichtetes Wirtschaftsmodell - zur "Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft" leisten kann.

Schulleiterin Dr. Jessamine Koenig ergänzt: "Die GWÖ-Bilanz ist für uns ein wertvolles Instrument, um unsere gemeinwohlorientierten Ziele zu messen und weiterzuentwickeln. Sie hilft uns, unsere pädagogischen Konzepte im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen zu gestalten."

Was ist die Gemeinwohl-Ökonomie?

Als Alternative zu einem rein gewinnorientierten Wirtschaftsverständnis baut die GWÖ zusätzlich auf Werten wie Menschenwürde, ökologische Verantwortung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz auf. Die Bewegung geht davon aus, dass drängende Herausforderungen unserer Zeit - etwa Ressourcenknappheit, Klimakrise, Artensterben oder die soziale Ungleichheit - systemische Ursachen haben.

Die GWÖ stellt ein innovatives, am Gemeinwohl ausgerichtetes Wirtschaftsmodell dar und bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der auf konkrete, praxiserprobte Werkzeuge setzt, wie etwa die Gemeinwohl-Bilanz als strategisches Steuerungstool, das Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen unterstützt, ihre Wirkung auf das Gemeinwohl zu analysieren, bewertbar zu machen und gezielt weiterzuentwickeln.

Die kompletten Ergebnisse des ISA-Audits der GWÖ finden Sie hier: https://t.ly/ecg-audit

Die vollständige Pressemitteilung und das Pressebild finden Sie hier zum Download.

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist ISA AG mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und kann über alle Hausbanken und gängigen Online-Broker gehandelt werden.

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Über die Gemeinwohl-Ökonomie Bewegung

Die weltweit agierende Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung nahm 2010 in Wien ihren Ausgang und basiert auf den Ideen des österreichischen Publizisten Christian Felber. Die GWÖ versteht sich als Wegbereiterin für eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung eines verantwortungsbewussten, kooperativen Miteinanders im Rahmen eines ethischen Wirtschaftens. Erfolg wird nicht primär an finanziellen Kennzahlen gemessen, sondern mit dem Gemeinwohl-Produkt für eine Volkswirtschaft, mit der Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen und mit der Gemeinwohl-Prüfung für Investitionen.

Aktuell umfasst die Bewegung weltweit 11.000 Unterstützer*innen, rund 5.000 Mitglieder in über 170 Regionalgruppen, 35 GWÖ-Vereine, über 1000 bilanzierte Unternehmen und andere Organisationen, knapp 60 Gemeinden und Städte sowie 200 Hochschulen weltweit, die die Vision der Gemeinwohl-Ökonomie verbreiten, umsetzen und weiterentwickeln.

An der Universität Valencia wurde 2017 ein GWÖ-Lehrstuhl eingerichtet, in Österreich brachte die Genossenschaft für Gemeinwohl 2019 ein Gemeinwohlkonto auf den Markt, und im Herbst 2020 wurden im Kreis Höxter (DE) die drei ersten Städte gemeinwohlbilanziert. Seit Ende 2018 gibt es den Internationalen GWÖ-Verband mit Sitz in Hamburg. Der EU-Wirtschafts- und Sozialausschuss nahm 2015 eine eigeninitiierte Stellungnahme zur GWÖ mit 86 Prozent Stimmenmehrheit an und empfahl ihre Umsetzung in der EU.

Kontakt GWÖ: Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. Ullsteinstraße 130 12109 Berlin Sibylle Reuter press-germany@econgood.org

Kontakt ISA: Olga Kaiser, Marcus Wagner International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Str. 1a 86368 Gersthofen Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99 E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt: Gwenhwyfar Semmler EPR Advisors Schaezlerstraße 9, 86150 Augsburg Tel.: +49 (0) 155 63 63 1066 E-Mail: gs@epr-advisors.com

