Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Darum setzen kluge Investoren auf die Rohstoffe Lithium, Antimon und Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 861149 | ISIN: LU0061462528 | Ticker-Symbol: RRTL
Xetra
02.12.25 | 11:51
33,300 Euro
-1,48 % -0,500
Branche
Medien
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
RTL GROUP SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RTL GROUP SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,30033,35012:05
33,30033,35012:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
RTL GROUP
RTL GROUP SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
RTL GROUP SA33,300-1,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.