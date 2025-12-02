Die Aktie des Goldproduzenten Barrick Mining kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben. Jetzt gibt es die nächsten positiven Nachrichten für den Konzern, die gleichzeitig den nächsten Kurssprung auslösen könnten. Neue Pläne für die Goldminen Barrick Mining profitiert aktuell von deutlich erhöhten Goldpreisen. Dies hat es dem Konzern möglich gemacht, einige Minen an Investoren zu sehr attraktiven Preisen zu verkaufen und die eigenen Cash-Bestände ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.