Die Präsentation von Formycon auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt unterstrich die operative Stabilität und klare Fortschritte in der Entwicklungs- und Produktpipeline nach einem turbulenten Jahresbeginn. CFO Enno Spillner skizzierte die Fortschritte bei den wichtigsten Biosimilar-Projekten des Unternehmens, darunter FYB201, FYB202 und FYB206, für das bis Jahresende ein Partnering-Deal erwartet wird. Mit FYB208 hat Formycon kürzlich den nächsten "Blockbuster" im Bereich Immunologie verlautbart, während zusätzlich Nischen-Medikamente weiteres Potenzial eröffnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit Kursziel 48,00 EUR. Nehmen Sie an unserem Roundtable am 9. Dezember 2025 mit dem Management teil, mit einem Rückblick auf die Highlights 2025, Pipeline-Updates und einer Q&A-Runde: https://research-hub.de/events/registration/2025-12-09-10-00/FYB-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





