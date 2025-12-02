Bilfinger Strabag Hochtief - die neuen Highflyer? Auch wenn aufgrund Kostenstrukturen und räumlicher Nähe nach einem potentiellen Friedensschluss in der Ukraine eher Bauunternehmen aus Polen (beispielsweise Budimex SA, Mostostal Warszawa SA), anderen Nachbarstaaten oder der Türkei einen Grossteil der notwendigen Wiederaufbaumassnahmen übernehmen sollten, so wird für Grossprojekte, Infrastruktur oder Masterpläne auch für internationale Konzerne genug zu tun sein. Heute stehen - wie seit eingier Zeit - wieder einmal Pluszeichen vor den drei Unternehmen, die bereits vor 2022 in der Ukraine erfoglreich ...

