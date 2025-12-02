FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schaeffler sind am Dienstagmittag mit 4,7 Prozent Plus an das Zwischenhoch vom November knapp unter 7 Euro zurückgekehrt. Nicht weit darüber liegt das Jahreshoch. Ein Pressebericht traf mit dem Thema Rüstung den Nerv der Anleger. Laut der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) will Schaeffler mit dem Drohnenbauer Helsing zusammenarbeiten.

Helsing stellt mit der HX-2 eine Drohne her, die in der Lage sein soll, Artillerie, gepanzerte und andere militärische Ziele auf bis zu 100 Kilometer Reichweite zu bekämpfen. Der Hersteller verspricht, dass durch Künstliche Intelligenz sichergestellt wird, dass die HX-2 gegen Maßnahmen der elektronischen Kriegsführung immun ist.

Laut dem Blatt will Helsing seine Produktion massiv ausbauen und hofft dabei auf Hilfe von Schaeffler./ag/jha/