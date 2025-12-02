Das Börsenjahr 2025 verlief für die BASF-Aktie nicht sonderlich erfolgreich. Die Kursentwicklung der letzten Handelstage macht nun aber hinsichtlich des Jahresfinales Mut. Gelingt der Aktie ein wenig "Ergebniskosmetik"?BASF - Aktie steht vor einem explosiven Jahresfinale Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie überschrieben wir an dieser Stelle mit "Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase". Das war am 17. November. Die Aktie übte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.