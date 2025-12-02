Das Börsenjahr 2025 verlief für die BASF-Aktie nicht sonderlich erfolgreich. Die Kursentwicklung der letzten Handelstage macht nun aber hinsichtlich des Jahresfinales Mut. Gelingt der Aktie ein wenig "Ergebniskosmetik"?BASF - Aktie steht vor einem explosiven Jahresfinale Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie überschrieben wir an dieser Stelle mit "Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase". Das war am 17. November. Die Aktie übte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
