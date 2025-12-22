EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.12.2025 / 12:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 22. Dezember 2025 - Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 1.195.272 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 15.12.2025 123.869 44,2705 XETA 15.12.2025 22.238 44,2266 TQEX 15.12.2025 91.961 44,3334 CEUX 15.12.2025 11.932 44,2234 AQEU 16.12.2025 58.040 44,7937 XETA 16.12.2025 11.656 44,7492 TQEX 16.12.2025 51.545 44,7877 CEUX 16.12.2025 3.759 44,6989 AQEU 17.12.2025 204.827 44,2049 XETA 17.12.2025 27.589 44,1705 TQEX 17.12.2025 124.710 44,1774 CEUX 17.12.2025 15.412 44,1803 AQEU 18.12.2025 56.953 44,0737 XETA 18.12.2025 17.513 44,0017 TQEX 18.12.2025 67.455 44,0410 CEUX 18.12.2025 8.079 43,9754 AQEU 19.12.2025 159.883 43,8930 XETA 19.12.2025 22.803 43,8831 TQEX 19.12.2025 98.608 43,8796 CEUX 19.12.2025 16.440 43,8723 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.676.947 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com