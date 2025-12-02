Die unter Konsolidierungsdruck stehende BayWa re hat das Beratungsunternehmen Renerco Plan verkauft. Neuer Eigentümer ist die britische Natural Power. Die in Schottland ansässige Natural Power, hat die Münchener Renerco Plan Consult übernommen. Sie war bis dato eine 100-Prozent-Tochter der BayWa re AG, die sich wegen finanziellen Problemen der Muttergesellschaft BayWa in einer Konsolidierungsphase befindet. Wie der in 40 Ländern tätige Konzern mitteilte, werde er so erstmals auch in Deutschland ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.