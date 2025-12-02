Anzeige
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
02.12.25 | 16:47
370,75 Euro
+0,05 % +0,20
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
371,00371,0516:49
370,90371,0516:49
Markus Weingran
02.12.2025 15:27 Uhr
363 Leser
Top 5 Adipositas-Aktien: Bayer geht steil, BioNTech fällt und Michael Burry geht auf Tesla los!

Bayer stürmt an die Spitze im DAX. Analysten und Anleger sind begeistert. Die US-Regierung hat sich dafür ausgesprochen, dass das Supreme Court ein Glyphosat-Urteil spricht. Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag?Impfstoff-Aktien unter Druck Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich intern mit den Moderna- und BioNTech-Impfstoffen beschäftigt. In einem "internen Memo"haben Mitarbeiter der FDA darüber gesprochen, dass es vielleicht gesundheitliche Probleme geben könnte, die mit den Covid-Impfungen zusammenhängen. Deshalb fordern sie, dass die FDA in Zukunft besser prüfen muss, bevor sie Impfstoffe zulässt, und dass sie die Menschen, die geimpft wurden, genauer beobachtet werden …

© 2025 Markus Weingran
