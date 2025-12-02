Top 5 Adipositas-Aktien: Bayer geht steil, BioNTech fällt und Michael Burry geht auf Tesla los!

Bayer stürmt an die Spitze im DAX. Analysten und Anleger sind begeistert. Die US-Regierung hat sich dafür ausgesprochen, dass das Supreme Court ein Glyphosat-Urteil spricht. Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag?Impfstoff-Aktien unter Druck Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich intern mit den Moderna- und BioNTech-Impfstoffen beschäftigt. In einem "internen Memo"haben Mitarbeiter der FDA darüber gesprochen, dass es vielleicht gesundheitliche Probleme geben könnte, die mit den Covid-Impfungen zusammenhängen. Deshalb fordern sie, dass die FDA in Zukunft besser prüfen muss, bevor sie Impfstoffe zulässt, und dass sie die Menschen, die geimpft wurden, genauer beobachtet werden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran