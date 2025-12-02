DJ PTA-News: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntgabe des Ergebnisses des teilweisen Rückkaufangebots für den Nordic Bond 2018/2028

Berlin (pta000/02.12.2025/16:02 UTC+1)

Berlin, 2. Dezember 2025. Am 23. Oktober 2025 hat die Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ("Hertha BSC" oder "Gesellschaft") bekannt gegeben, den Anleihegläubigern ihres Nordic Bonds 2018/2028 (ISIN SE0011337054) ("Anleihe") im Rahmen eines freiwilligen, öffentlichen Teilrückkaufangebots den Rückkauf von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von zunächst bis zu EUR 20 Mio. zu einem Kaufpreis von 100% des Nominalbetrags anzubieten (" Anleiherückkauf"). Die Angebotsfrist für den Anleiherückkauf lief vom 10. November 2025 bis zum 28. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Im Rahmen des Anleiherückkaufs wurden Hertha BSC Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 21,2 Mio. zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat diese Angebote in vollem Umfang angenommen. Die banktechnische Abwicklung der Annahme des Angebots erfolgt zwischen der Abwicklungsstelle und den jeweiligen depotführenden Banken voraussichtlich zwischen dem 3. und 5. Dezember 2025. Die Gutschrift der Geldleistung auf dem Konto des jeweiligen Anleihegläubigers obliegt dem entsprechenden depotführenden Institut.

Geschäftsführer Ralf Huschen: "Wir freuen uns, dass wir durch die Annahme aller Angebote - trotz leichter Überschreitung des ursprünglichen Rückkaufvolumens von EUR 20 Mio. - den betroffenen Anleihegläubigern ermöglichen konnten, die von ihnen gehaltenen Bestände bereits vor dem Laufzeitende vollständig an die Gesellschaft zurückzugeben. Wir danken allen bisherigen Investoren und werten es zugleich als wichtigen Vertrauensbeweis, dass so viele Anleger in die Alte Dame investiert bleiben wollen und die langfristige Entwicklung von Hertha BSC als Kapitalgeber begleiten und unterstützen möchten."

"Das Ergebnis des Anleiherückkaufs zeigt, dass die Anleger die von uns ergriffenen Maßnahmen auf dem Kurs der finanziellen Konsolidierung unterstützen, und bestärkt uns darin, diesen Kurs konsequent weiterzuführen, um eine solide sowie nachhaltige Basis für die sportliche und wirtschaftliche Zukunft von Hertha BSC zu schaffen", ergänzt Geschäftsführer Dr. Peter Görlich.

Hertha BSC wird den Weg der finanziellen Konsolidierung konsequent fortsetzen und gleichzeitig weiter an der sportlichen und strukturellen Entwicklung des Vereins arbeiten. Die bisherigen Erfolge in der finanziellen Neuaufstellung und die nachhaltige Strategie geben Hertha BSC eine stabile Basis für die kommenden Jahre.

