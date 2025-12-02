Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern im XETRA-Handel und gibt nach. Der DAX-Titel, der in den letzten 52 Wochen stark zugelegt hat, befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Die jüngsten Kursverluste deuten auf Gewinnmitnahmen hin, obwohl das Unternehmen fundamental stark dasteht und die Analysten mit Blick auf das Kursziel optimistisch sind.Starke FundamentaldatenAirbus hatte Ende Oktober solide ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.