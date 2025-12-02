Nach dem schwachen Auftakt in den Börsenmonat Dezember hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder in den Vorwärtsgang geschaltet. Der DAX ging am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 23.710,86 Punkten aus dem Handel. Damit hat der deutsche Leitindex einen Teil der Vortagesverluste wieder gut gemacht.Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Gewinner am Dienstag leicht in der Mehrheit. Der MDAX kletterte um 0,2 Prozent auf 29.523,67 Punkte. Auch Europa präsentierte sich etwas freundlicher ...

