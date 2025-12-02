Visa und Amazon intensivieren ihre Zusammenarbeit: Visa listet seine Intelligent-Commerce-Plattform im AWS Marketplace, und beide Seiten wollen Blaupausen für Agentic Commerce schaffen. Für die KI-Strategie im Zahlungsverkehr ist das ein potenzieller Meilenstein - und bei zwei laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen ein spannendes Signal.Die nächste Evolutionsstufe im E-Commerce heißt agentenbasierter Handel, auch Agentic Commerce genannt. KI-Agenten sollen nicht nur Produkte finden und vergleichen, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
