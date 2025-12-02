© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

Sam Altman zieht die Notbremse: OpenAI stoppt Projekte und fokussiert alles auf ChatGPT, weil Google bei KI-Modellen rasant aufholt und den Markt aufmischt.OpenAI-Chef Sam Altman hat intern den "Code Red" ausgerufen und angekündigt, alle Kräfte auf die Verbesserung von ChatGPT zu konzentrieren. Laut einem internen Memo, das dem Wall Street Journal vorliegt, verschiebt das Unternehmen andere Produkte und legt den Fokus auf mehr Personalisierung, höhere Geschwindigkeit und zuverlässigere Antworten. Altman erklärte in der Nachricht an die Belegschaft, dass OpenAI bei der alltäglichen Nutzererfahrung "mehr Arbeit leisten" müsse. Google und Anthropic erhöhen den Druck Der Alarm kommt zu einem …