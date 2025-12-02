Das Unternehmen wird seine Vision, Strategie, sein Vertriebs- und Umsetzungsmodell, sein Finanzmodell und seine Leitlinien auf seiner Investorenveranstaltung am 3. Dezember 2025 vorstellen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI, ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, Managed Services und Innovationslösungen sowie führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute Folgendes bekannt gegeben:

Aktienrückkäufe

Das Unternehmen hat im vierten Geschäftsquartal 2025 bisher insgesamt 975.000 Stammaktien für rund 3,8 Millionen US-Dollar zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 3,92 US-Dollar pro Aktie zurückgekauft und damit die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien um etwa 1,1 reduziert1

Das Unternehmen hat nun im Rahmen seines 50-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms, das vom Vorstand von Rimini Street im Februar 2022 genehmigt und kürzlich bis Juni 2029 verlängert wurde, Aktienrückkäufe im Wert von 13,3 Millionen Dollar abgeschlossen und bekannt gegeben. Im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurden insgesamt Aktienrückkäufe im Wert von 7,6 Millionen Dollar getätigt.

Bevorstehender Investor Day 2025

Das Unternehmen hat zuvor seinen bevorstehenden Investor Day 2025 angekündigt, der am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, stattfinden wird. Wir laden Sie herzlich ein, an der Präsentation von Herrn Seth Ravin, CEO von Rimini Street, und dem Führungsteam von Rimini Street teilzunehmen, die ihre Vision, Strategie, ihr Vertriebs- und Umsetzungsmodell, ihr Finanzmodell und ihre Leitlinien vorstellen werden.

Details:

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025

Uhrzeit: 8:30 bis 12:00 Uhr (Ostküste)

Webcast: Anmeldelink: Investor Day 2025 webinar.net

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch Wörter wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen schließen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen ein. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung noch Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsentscheidungen, die Oracle betreffen, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Wechselkursänderungen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Landschaft für Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche und unsere Pläne in Bezug auf unser Preismodell; die Nachfrage der Kunden nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie nach den Produkten und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen; unsere Erwartungen im Hinblick auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow und unsere innovativen Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und genaue Umsatzprognosen zu erstellen, sowie die Ergebnisse jeglicher Bemühungen, die Kosten entsprechend den Umsatzerwartungen zu steuern und unser Angebot zu erweitern; die erwarteten Auswirkungen unseres Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der möglichen Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; zeitliche Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken im Hinblick auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; Unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; unser Businessplan und unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen, sowie unsere Fähigkeit, rentabel zu sein und zu bleiben; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Notwendigkeit für uns und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, sowie unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen finanzieren zu können; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; jegliche Schwachstellen im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet oder von uns in unsere Dienstleistungsangebote und/oder unsere innovativen Agentic KI-ERP-Lösungen integriert werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteiliger Entwicklungen hinsichtlich unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängt werden, sowie der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder; ein Unvermögen seitens unseres Unternehmens, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, aus unseren operativen Nettoverlusten Vorteile zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unseren Ruf oder unsere Geschäftstätigkeit sowie zusätzliche Kosten oder Risiken für unser Unternehmen aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten, neue Verträge mit Regierungsbehörden abzuschließen und unseren Status als zugelassener Auftragnehmer der US-Regierung zu bewahren; die laufenden Schuldendienstpflichten unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; Unsicherheiten im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q vom 30. Oktober 2025 aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, die zukünftigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten außerdem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehen. Rimini Street rechnet damit, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Obgleich Rimini Street in Zukunft möglicherweise eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzung von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden.

1 Berechnet auf der Grundlage von insgesamt etwa 91,7 Millionen ausgegebenen Aktien zum 30. September 2025.

