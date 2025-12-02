Die SAP-native Plattform ermöglicht es Daikin, die Komplexität zu reduzieren, das Kundenerlebnis im Laden und online zu verbessern und die Bestellgenauigkeit an allen Standorten zu optimieren

DataXstream LLC, ein von SAP empfohlener App-Partner, der intelligente Lösungen für den SAP-Vertrieb entwickelt, gab heute bekannt, dass Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), eine Tochtergesellschaft von Daikin Industries Ltd. und führender Hersteller von HLK-Anlagen, sich für die OMS+-Plattform entschieden hat, um Echtzeit-Point-of-Sale-Funktionen sowie ein intuitives, optimiertes Auftragsmanagement bereitzustellen und damit das Kundenerlebnis von Daikin im Laden und online zu transformieren.

Mithilfe von SAP-Lösungen verbessern Daikin und DataXstream die Interaktion der Kunden mit den Geschäften und der Marke von Daikin, indem sie beispiellose, konsistente Point-of-Sale-Funktionen sowie Echtzeit-Transparenz über Bestellungen und Bestände über alle Vertriebskanäle hinweg bieten.

"Kunden wünschen sich ein einheitliches und reaktionsschnelles Erlebnis, unabhängig davon, wo sie ihre Bestellung aufgeben", so Tim Yates, CEO von DataXstream. "Aber kein Kanal existiert in einem Vakuum. Um dieses Maß an Konsistenz zu erreichen, benötigen Sie eine Plattform, die Daten in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus eines Verkaufsauftrags hinweg anzeigen und aggregieren kann. OMS+ ermöglicht es Unternehmen wie Daikin, dieses Maß an Kundenerlebnis in einer SAP-nativen Lösung zu bieten, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist."

Da die OMS+-Plattform von DataXstream in SAP S/4HANA Cloud eingebettet ist, arbeitet sie in Echtzeit mit SAP-Daten, um den Multi-Channel-Vertrieb durch Prozessautomatisierung und Datenaggregation zu erleichtern. Die Daten werden dann in einem intuitiven, benutzerfreundlichen 360-Grad-Kunden-Dashboard dargestellt, das Daikin folgende Möglichkeiten bietet:

Bereitstellung erweiterter CPQ-Funktionen, einschließlich komplexer Angebots- und Auftragsszenarien.

Bereitstellung von Echtzeit-Preisen, Lagerbeständen, Kundeninformationen und Bestellstatus.

Anbieten von flexiblen Zahlungsoptionen wie Kredit, Debit, Geschenkkarte, auf Rechnung, Anzahlung und mehr.

Bereitstellung von Point-of-Sale- und Großhandelslagerbeständen, Liefer- und Logistikfunktionen auf einer Plattform.

"Wir sind bestrebt, über alle unsere Kanäle hinweg einen Kundenservice auf höchstem Niveau zu bieten", so Troy Barber, Sr. Operations Director of Systems bei Daikin. "Mit OMS+, das eine durchgängige Transparenz von Bestellungen und Verkäufen bietet, erhalten wir Echtzeit-Einblicke, die die Komplexität für unsere Mitarbeiter reduzieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern. Darüber hinaus ermöglicht uns OMS+, Mitarbeiter zu gewinnen, die Mitarbeiterbindung zu verbessern und die Zeit für Mitarbeiterschulungen und Einarbeitungen erheblich zu verkürzen."

Vor kurzem hat Daikin mit der Implementierung von SAP S/4HANA Cloud Private Edition eine digitale Transformation durchlaufen. Daikin verwendete zuvor ein Altsystem für seine Point-of-Sale- und Auftragsverwaltungsprozesse, aber die mangelnde Flexibilität und Skalierbarkeit zwangen das Unternehmen zu erheblichen Anpassungen, um seinen Anforderungen gerecht zu werden.

Diese strategische Investition in die Umstellung seiner Kerninfrastruktur auf SAP-Systeme ermöglicht es Daikin, alle Vorteile der Cloud-Technologie wie Skalierbarkeit, Agilität, größere Flexibilität und geringere Komplexität zu nutzen und gleichzeitig die einzigartigen Differenzierungsmerkmale und maßgeschneiderten Geschäftsprozesse des Unternehmens zu erhalten.

Da die OMS+-Plattform von DataXstream in SAP S/4HANA Cloud eingebettet ist, erfüllt sie die SAP-Clean-Core-Standards. Diese einheitliche Plattform wird Daikin dabei helfen:

die Komplexität und technischen Schulden zu reduzieren

eine schnellere Auftragsabwicklung mit weniger Fehlern und weniger manuellen Eingriffen zu erreichen

schneller und flexibler auf wachsende Geschäftsanforderungen zu reagieren

Upgrades ohne Unterbrechungen der Kernprozesse zu vereinfachen

Echtzeit-Einblicke aus Kunden- und Auftragstransaktionen zu nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern

Weitere Informationen finden Sie unter www.dataxstream.com oder im SAP Store.

Über Daikin

Daikin Industries, Ltd. (DIL) ist ein Fortune-1000-Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern weltweit und ein führender Anbieter von Komfortlösungen für Innenräume. Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA) ist eine Tochtergesellschaft von DIL und bietet Produkte der Marken Daikin, Goodman, Amana und Quietflex an. DNA und seine Tochtergesellschaften stellen Heiz- und Kühlsysteme für den privaten, gewerblichen und industriellen Gebrauch her, die über unabhängige HVAC-Vertragspartner verkauft werden. Der Hauptsitz der Entwicklungs- und Fertigungsabteilung von DNA befindet sich im Daikin Texas Technology Park in der Nähe von Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.daikincomfort.com.

Über DataXstream

DataXstream ist ein von SAP empfohlener App-Partner, der sich der Entwicklung von Lösungen auf Basis neuer Technologien widmet, die den ROI der SAP-Infrastruktur unserer Kunden maximieren. Als Mitglied des SAP-Marktplatzes sind die Produkte von DataXstream, darunter OMS+ und OMS+ Cloud, im SAP Store erhältlich. OMS+ revolutioniert das Verkaufs- und Kauferlebnis für Kunden, indem es Unternehmen mit intelligenten, flexiblen und zukunftsfähigen Lösungen für das Auftragsmanagement unterstützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202130460/de/

Contacts:

Cailin Yates

Chief Marketing Officer

757.345.3437

cyates@dataxstream.com