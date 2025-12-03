Die Börse zeigt sich von der volatilen Seite. Während KI-, Rüstungs- und Tech-Aktien auch mal konsolidieren, schießen Gold und Silber durch die Decke. Die Branchenrotation ist zum Jahresende also voll am Laufen. Zeit sich einige besondere Bewegungen näher anzuschauen, denn in jeder Hausse- und Baisse-Bewegung steckt die nächste Umkehr. DroneShield um 1.000 % hoch und wieder 75 % runter, AJN Resources aus dem Stand plus 200 % und Gerresheimer als Fallen Angel mit minus 60 % ein gebeuteltes Mitglied des deutschen Mittelstands. Wir beleuchten diese Aktien - wo lohnt es sich tätig zu werden?

