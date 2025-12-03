Die nächste technologische Revolution entfaltet sich nicht nur auf der Straße, sondern ebenso in der Luft und in Rechenzentren. Herausragende Hochleistungsbatterien, die mehr Energie, schnellere Ladezeiten und maximale Sicherheit bieten, treiben diese Entwicklung weit über die Automobilindustrie hinaus voran. Sie befeuern ein Rennen um die optimale Zellchemie und eröffnen große Chancen in Zukunftsmärkten wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Verteidigung. Diese Dynamik stärkt den Marktführer bei Elektroautos BYD, den kanadischen Batteriespezialisten NEO Battery Materials und den Drohnen-Sicherheitsexperten DroneShield.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.