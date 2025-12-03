FUTR Corp: Das $3,00-Kursziel, das die Konsumentendaten-Welt für immer verändern könnte

Anzeige / Werbung

Ein einmaliger, generationenprägender Wandel rollt über die Bereiche Konsumentendaten, KI und Fintech hinweg - und ein unabhängiger Research-Capital-Report hat nun bestätigt, was frühe Beobachter längst geahnt hatten:

Veröffentlicht im Auftrag von FUTR Corp.

Willkommen zurück, liebe Leser,

FUTR Corp . (WKN: A4165Y | SYM: QA20) ist kein Fintech. Und kein Adtech.

Es ist das Fundament einer neuen Datenökonomie - einer Welt, in der Konsumenten erstmals ihre eigene Wertschöpfung besitzen, dafür bezahlt werden und über KI-Agenten handeln, die ausschließlich in ihrem Interesse handeln.

Research Capital hat nun die Coverage zu FUTR aufgenommen mit:

SPECULATIVE BUY

Kursziel: $3.00

Das ist kein Hype.

Das ist Mathematik. Ökonomie. Timing.

Ein Geschäftsmodell, das Wert abschöpft, der heute vollständig zu Google, Meta, Banken, Datenbrokern, Zahlungsnetzwerken und Werbeplattformen fließt.

FUTR baut ein vertikal integriertes, KI-gestütztes System, um Zero-Party-Daten zu monetarisieren, Finanzintelligenz zu skalieren und Nutzer in einer tokenbasierten Ökonomie zu belohnen.

Und die Welt bewegt sich schneller in Richtung FUTR, als irgendjemand erwartet hat.

