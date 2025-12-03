Rohstoffsuperzyklus voraus! Die Edelmetalle sind weiterhin im Aufwind und Silber erreichte mit 58,85 USD bzw. 50,64 EUR je Unze in dieser Woche ein nächstes Allzeithoch. Nach wie vor ist der Rohstoffsektor bei den großen institutionellen Investoren unterrepräsentiert. Sollte sich dies in den kommenden Quartalen auch nur leicht ändern, dann dürfen - trotz guter Wertentwicklung der Rohstoffe bzw. der Rohstoffunternehmen in diesem Jahr - auch für die nächsten Quartale steigende Kurse erwartet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...