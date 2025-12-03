Trigg Minerals wird zu American Tungsten and Antimony: Neue Ausrichtung auf US-Kritische Rohstoffe

Anzeige / Werbung

Neuer Name, neues Tickerkürzel, neue Website

Trigg Minerals Limited (ASX: TMG, OTCQB: TMGLF) hat auf der jüngsten Hauptversammlung am 28. November 2025 die Umbenennung des Unternehmens beschlossen. Nach Registrierung bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) soll das Unternehmen künftig unter dem Namen American Tungsten and Antimony Ltd. firmieren. Damit einher geht auch eine Änderung des Börsenkürzels an der ASX: Ab dem 15. Dezember 2025 werden die Aktien unter dem neuen Kürzel 'AT4' gehandelt. Auch der Internetauftritt wurde angepasst - die neue Website ist unter www.ataa.com erreichbar.

Klarer Fokus auf strategische Rohstoffe für die USA

Mit dem neuen Namen schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel auf. Managing Director Andre Booyzen erläutert: "Die Namensänderung zu American Tungsten and Antimony spiegelt unseren neuen Fokus auf kritische Rohstoffe in den USA wider und unseren Fortschritt bei der Entwicklung des Antimony Canyon Project in Utah sowie des Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada."

Booyzen hebt zudem hervor, dass die strategische Neuausrichtung im Einklang mit übergeordneten politischen und wirtschaftlichen Zielen steht: "Die Namensänderung spiegelt auch unser strategisches Ziel wider, ein führendes, diversifiziertes Unternehmen für kritische Rohstoffe und Verteidigungsmetalle zu werden, das mit den nationalen Sicherheitsinteressen der USA und den Beschaffungszielen der US-Bundesregierung im Einklang steht. Antimon und Wolfram sind beides kritische Materialien, die in den vergangenen 12 Monaten aufgrund globaler Marktdynamiken und geopolitischer Entwicklungen verstärktes Interesse und steigende Preise erfahren haben."

Zwei Projekte mit Hebelwirkung in den USA

Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte mit erheblichem Entwicklungspotenzial in strategisch wichtigen Regionen der USA. Das Antimony Canyon Project in Utah zählt zu den größten und höchstgradigen, bislang nicht modern erkundeten Antimon-Vorkommen der Vereinigten Staaten. Es wurde historisch abgebaut, jedoch nie unter modernen Explorationsstandards bewertet. Ergänzt wird das Portfolio durch das Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada, das zusätzliches Wachstumspotenzial und Diversifikation bringt - beides in einer Tier-1-Jurisdiktion mit stabilen Rahmenbedingungen.

Positionierung als Konfliktfreie Lieferquelle für den Westen

Mit einem erfahrenen Führungsteam, intensiver Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und fortschreitender Planung einer eigenen Schmelzanlage sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Ziel ist es, zur verlässlichen Quelle für die Versorgung westlicher Volkswirtschaften mit kritischen Rohstoffen zu werden - konfliktfrei, vertikal integriert und geopolitisch abgesichert. American Tungsten and Antimony positioniert sich damit im Zentrum eines sich wandelnden Marktes, der Versorgungssicherheit und strategische Unabhängigkeit zunehmend in den Fokus rückt.

