Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus muss nach den jüngsten Problemen nun seine Prognose für die Auslieferungen kappen. Allerdings konnte der Konzern dennoch seine finanziellen Ziele für das laufende Jahr bestätigen. Statt der angepeilten 820 Maschinen rechnet Airbus nun damit, 2025 lediglich rund 790 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben zu können.Grund für die erneute Anpassung sind anhaltende Schwierigkeiten bei einem Zulieferer, der wichtige Rumpfsektionen für die stark nachgefragte A320-Familie ...

