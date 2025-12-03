Die Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) steht möglicherweise vor einem Eigentümerwechsel. Der Vorstand bestätigte fortgeschrittene Gespräche mit dem südkoreanischen Baumaschinenhersteller Doosan Bobcat über einen möglichen Mehrheitserwerb und eine öffentliche Übernahme. Doosan Bobcat erwägt demnach, Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von den Großaktionären der Wacker Neuson zu erwerben. Anschließend soll ein öffentliches Barangebot an alle außenstehenden Aktionäre folgen. Die Bekanntgabe erfolgte vor dem Hintergrund von Presseberichten über die Transaktion. Ob es tatsächlich ...

