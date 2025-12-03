Arteixo - Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Schwung verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe der Spanier weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierten Spanier ...

