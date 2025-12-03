EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen



Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen International etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen

Neuer Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Umsatz von rund EUR 100 Mio. München, 3. Dezember 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST aus der 2024 erworbenen Hyva Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattforminvestition. Der Geschäftsbereich Krane von JOST ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen und umfassenden Dienstleistungen, der im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie LKW-Krane für wichtige globale Märkte entwickelt, herstellt und wartet. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Es verfügt über Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China sowie ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Distributionsbüros, um die lokale Lieferung und den Kundensupport sicherzustellen. Das Produktportfolio des Unternehmens bedient verschiedene Branchen wie Gewerbe- und Wohnungsbau, Infrastruktur, Schiffsausrüstung sowie viele mehr und gewährleistet die erforderliche Flexibilität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.



Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.



