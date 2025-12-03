Es gibt diese Aktien, die ganze Branchen verschieben - und die Jahre später als "naheliegende Erfolgsgeschichten" gelten. Als hätte man sehen müssen, dass bestimmte Unternehmen ihre Branche verändern. Dass Amazon den Handel neu definiert. Dass Danaher über Jahre hinweg still und leise zur Innovationsmaschine wird. Nvidia gehört dazu. Was heute wie ein selbstverständlicher KI-Gigant wirkt, war über lange Zeit nur für Anleger sichtbar, die Muster erkennen konnten: starkes Umsatzwachstum, klare technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär