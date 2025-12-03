Es gibt diese Aktien, die ganze Branchen verschieben - und die Jahre später als "naheliegende Erfolgsgeschichten" gelten. Als hätte man sehen müssen, dass bestimmte Unternehmen ihre Branche verändern. Dass Amazon den Handel neu definiert. Dass Danaher über Jahre hinweg still und leise zur Innovationsmaschine wird. Nvidia gehört dazu. Was heute wie ein selbstverständlicher KI-Gigant wirkt, war über lange Zeit nur für Anleger sichtbar, die Muster erkennen konnten: starkes Umsatzwachstum, klare technologische ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.