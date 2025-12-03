Mit sieben Prozent Kursplus setzt sich die Zara-Mutter Inditex zur Wochenmitte an die Spitze des Euro Stoxx 50. Der spanische Modekonzern liefert ein starkes Zahlenwerk - und überzeugt auch beim Start ins Weihnachtsquartal. Doch ein Detail elektrisiert die Anleger besonders.Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten bis Ende Oktober bei 28,17 Milliarden Euro, ein Plus von 2,7 Prozent. Ohne Währungseffekte wuchs der Inditex im dritten Quartal um 8,4 Prozent. Das operative Ergebnis belief sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär