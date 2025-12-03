DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung vorzuschlagen

Heidelberg (03.12.2025) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) ("AAM"), haben heute beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und der Hauptversammlung eine Herabsetzung ihres Grundkapitals durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis von 3:1 vorschlagen. Das Grundkapital würde dann von EUR 7.922.919,00 um EUR 5.281.946,00 auf EUR 2.640.973,00 im Verhältnis 3:1 (in Worten: drei zu eins) herabgesetzt werden.

Die Kapitalherabsetzung erfolgt zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrages in voller Höhe in die Kapitalrücklagen der Gesellschaft. Gleichzeitig erwartet der Vorstand, dass sich durch die Kapitalherabsetzung ein attraktiverer Börsenkurs einstellt. Der Vorstand beabsichtigt, noch im 1. Halbjahr 2026 für die im Geschäftsjahr 2023, zusammen mit der Wandelschuldverschreibung, ausgegebenen Optionen, einen fakultativen Optionszeitraum festzulegen, um die AAM mit neuem Kapital zur Sicherstellung der Liquidität auszustatten. Umfang und Zeitraum des fakultativen Optionszeitraums werden nach Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung festgelegt.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

