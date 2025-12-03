Anzeige
Mittwoch, 03.12.2025
WKN: A31C3Y | ISIN: DE000A31C3Y4 | Ticker-Symbol: AMA
Tradegate
03.12.25 | 12:25
1,300 Euro
+18,18 % +0,200
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ALTECH ADVANCED MATERIALS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALTECH ADVANCED MATERIALS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1301,28012:47
1,3001,40012:26
Dow Jones News
03.12.2025 11:27 Uhr
357 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung vorzuschlagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta000/03.12.2025/10:55 UTC+1)

Heidelberg (03.12.2025) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) ("AAM"), haben heute beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und der Hauptversammlung eine Herabsetzung ihres Grundkapitals durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis von 3:1 vorschlagen. Das Grundkapital würde dann von EUR 7.922.919,00 um EUR 5.281.946,00 auf EUR 2.640.973,00 im Verhältnis 3:1 (in Worten: drei zu eins) herabgesetzt werden.

Die Kapitalherabsetzung erfolgt zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrages in voller Höhe in die Kapitalrücklagen der Gesellschaft. Gleichzeitig erwartet der Vorstand, dass sich durch die Kapitalherabsetzung ein attraktiverer Börsenkurs einstellt. Der Vorstand beabsichtigt, noch im 1. Halbjahr 2026 für die im Geschäftsjahr 2023, zusammen mit der Wandelschuldverschreibung, ausgegebenen Optionen, einen fakultativen Optionszeitraum festzulegen, um die AAM mit neuem Kapital zur Sicherstellung der Liquidität auszustatten. Umfang und Zeitraum des fakultativen Optionszeitraums werden nach Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung festgelegt.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A31C3Y4 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt 
Weitere        Xetra 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764755700213 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:55 ET (09:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
