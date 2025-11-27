DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Vertrauensentzug gegenüber dem Board of Directors der Altech Batteries Ltd., Australien und personelle Änderungen

Heidelberg (pta000/27.11.2025/23:00 UTC+1)

Heidelberg (28.11.2025) - Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) ("AAM"), mit rund 20% größte Aktionärin (zusammen mit der Deutsche Balaton Gruppe rund 28%) der Altech Batteries Ltd., Australien ("ATC"), hat das Vertrauen in den Vorstand bzw. das Board of Directors der ATC verloren. Hintergrund sind die unzureichenden Fortschritte bei der Finanzierung der beiden Projekte CERENERGY und Silumina AnodesTMsowie der Strategieschwenk hin zum Vertrieb von AMPower Batterien unter dem Altech-Logo. AMPower produziert derzeit herkömmliche Natrium-Nickelchlorid-Batterien im Zebra-Design für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und entwickelt BESS- und Traktionsbatterien. Diese Partnerschaft soll nach Ansicht des Vorstands der AAM auf seine wirtschaftliche Tragfähigkeit überprüft werden. Nach Ansicht des Vorstands der AAM sollte der Fokus von ATC sich auf das zügige Finden der richtigen strategischen Partner für die beiden Projekte CERENERGY und Silumina Anodes konzentrieren - nicht zuletzt, um so auch noch eine Chance zu haben, die in Aussicht gestellte Förderung von 46,7 Mio. EUR unter dem STARK Programm in Anspruch nehmen zu können, was unter anderem die Gesamtfinanzierung des Projektes zur Voraussetzung hat. Der Vorstand der AAM ist zu der Erkenntnis gelangt, dass ATC dies aller Voraussicht nach nicht eigenständig bewerkstelligen können wird.

Vor diesem Hintergrund hat die AAM das Board of Directors der ATC aufgefordert zurückzutreten, um den Weg für ein neues Management freizumachen. Der Aufsichtsrat der AAM unterstützt diesen Prozess und sieht darin eine Chance, das Vertrauen des Kapitalmarktes und der Aktionäre durch eine offene und transparente Kommunikation zurückzugewinnen.

Als direkte Folge dieser strategischen Entscheidung haben die folgenden Mitglieder des Board of Directors der ATC zuerst die Herren Daniel Raihani als Managing Director und CEO und Giuseppe (Joe) Graziano als Chairman in das Board of Directors berufen und unmittelbar nach deren Bestellung ihren Rücktritt erklärt:

Herr Iggy Tan - Chief Executive Officer and Managing Director

Herr Dan Tenardi - Chairman

Herr Tunku Yarcob - Non-Executive Director

Herr Peter Bailey - Non-Executive Director

Herr Uwe Ahrens - Alternate Director

Das neue Management hat angekündigt, dass der strategische Fokus des Unternehmens weiterhin auf den Bereichen Silumina Anodes, die bahnbrechende siliziumverstärkte Anodentechnologie des Unternehmens, die die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien deutlich steigert und CERENERGY-Natrium-Festkörper-Batteriesysteme, eine feuerfeste, kobaltfreie und lithiumfreie Alternative für Netz- und Industriemärkte liegen wird.

Der Schwerpunkt des neuen Managements wird zwar darauf liegen, die richtigen strategischen Partner zu finden, um Silumina Anodes und CERENERGY so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, aber er wird auch eine strategische Überprüfung der übrigen Geschäftsbereiche der Altech-Gruppe vornehmen, die Kaolin-Lagerstätte in Meckering und den Standort in Johor, Malaysia, verwerten sowie die Kostenstrukturen der Altech-Gruppe überprüfen.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina AnodesTM - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

