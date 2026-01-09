DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2025

Heidelberg (pta000/09.01.2026/14:55 UTC+1)

Altech Advanced Materials AG - Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2025

Heidelberg - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen") (ISIN: DE000A31C3Y4) hat ihr Geschäftsjahr 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von -4.327 TEUR (Vorjahr: -840 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 161 TEUR (Vorjahr: 193 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 175 TEUR (Vorjahr: 408 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 367 TEUR (Vorjahr: 679 TEUR) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen des Anlagevermögens von 3.870 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR). Das Finanzergebnis betrug - 76 TEUR (Vorjahr: -40 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Kosten für Kapitalmarktnotiz und -kommunikation (113 TEUR), Kosten für Rechtsberatung (72 TEUR), Aufsichtsratsvergütungen (63 TEUR), sowie Abschluss- / Prüfungskosten von (46 TEUR).

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen des Anlagevermögens von 3.870 TEUR resultieren aus dem niedrigeren Stichtagskurs zum 31. Dezember 2025 von 0,026 AUD je Aktie an der Altech Batteries Ltd., Australien. Die Gesellschaft orientiert sich zur Festlegung des niedrigeren beizulegenden Wertes im Anlagevermögen an der sogenannten 10-20-Regel, um zu beurteilen, ob der Schlusskurs am Bilanzstichtag dauerhaft unter dem Anschaffungskurs bzw. Buchwert geblieben ist:

1. liegt in den dem Abschlussstichtag vorausgehenden sechs Monaten der Börsenkurs des Wertpapiers bzw. der

Net-Asset-Value des Fondsanteils permanent über 20 % unter dem Buchwert, so wird die Wertminderung als dauernd

angesehen; 2. dasselbe gilt, wenn der volumengewichtete Durchschnittswert des täglichen Börsenkurses bzw. der Net-Asset-Value in

den letzten zwölf Monaten über 10 % unter dem Buchwert liegt.

Auch wenn gemäß der 10-20-Regel zum 31. Dezember 2025 kein Abschreibungsbedarf für die gehaltenen Aktien an der Altech Batteries Ltd., Australien, bestand, hat sich der Vorstand aus Vorsichtsgründen aufgrund der Kursentwicklung sowie des immer noch bei der Altech Batteries Ltd. bestehenden Kapitalbedarfs zur Finanzierung der beiden Projekte CERENERGY und Silumina Anodes dazu entschieden auf den niedrigeren Börsenkurs abzuschreiben.

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2025 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 4.462 TEUR (Vorjahr: 8.790 TEUR) aus.

Der Vorstand ging in seiner letzten Prognose für das Jahr 2025 von einem Verlust zwischen 2,5 bis 3,0 Mio. EUR aus (vergleiche Veröffentlichung vom 29. August 2025). Diese Schätzung wurde im Wesentlichen auf Grund der Abschreibungen auf die an der Altech Batteries Ltd., Australien, gehaltenen Aktien von 3,9 Mio. EUR - die zu einem Mehraufwand von rund 2,0 Mio. EUR gegenüber der letzten Prognose führten - um rund 0,9 Mio. EUR unterschritten

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 9. Januar 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2025. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482

(Ende)

ISIN(s): DE000A31C3Y4 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Xetra Handelsplätze:

