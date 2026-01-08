Der Batteriehersteller kann sich Hoffnung auf 46,11 Millionen Euro an Förderung aus dem "STARK"-Programm machen. Damit könnte die Batteriefertigung mit 120 Megawattstunden Jahreskapazität für die neuartige Technologie nun entstehen. Altech Batteries erhält bedingte Finanzierungszusage für Natrium-Chlorid-Festkörperbatterie-Fertigung in Sachsen Der Batteriehersteller kann sich Hoffnung auf 46,11 Millionen Euro an Förderung aus dem "STARK"-Programm machen. Damit könnte die Batteriefertigung mit 120 Megawattstunden Jahreskapazität für die neuartige Technologie nun entstehen. Altech Batteries Limited ...Den vollständigen Artikel lesen ...
