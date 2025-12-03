Neue Pharma-Rakete | Crowdstrike unter Druck, Marvell überzeugt & Airbus
|196,64
|196,66
|12:54
|196,58
|196,64
|12:54
|Aktuelle Nachrichten
|12:39
|Hi Fly fliegt mit Airbus A330 in Antarktis
|12:10
|Boeing-Aktie +10%: Plötzlich besser als Airbus?
|Die Luftfahrtindustrie scheint plötzlich Kopf zu stehen. Während es mit der Airbus-Aktie nach unten geht, stieg der Kurs der Boeing-Aktie zuletzt stark an. Deutet sich hier eine Wachablöse bei den beiden...
|12:06
|Lufthansa to inspect 11 recently delivered Airbus aircraft for fuselage flaw
|11:58
|Tokio: Hydraulikproblem zwingt Delta A350 zur Kursänderung
|11:54
|Neue Pharma-Rakete | Crowdstrike unter Druck, Marvell überzeugt & Airbus
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|CrowdStrike vermeldet Top-Quartalszahlen und erhöht die Prognose
|CrowdStrike hebt seine Jahresprognose deutlich an: KI-getriebene Nachfrage, starke Quartalszahlen und neue Kunden sorgen für Rückenwind. CrowdStrike zeigt erneut, warum der Konzern zu den dominierenden...
|12:30
|CrowdStrike stock price target raised to $460 from $430 at Evercore ISI
|12:06
|Citizens reiterates Market Outperform rating on CrowdStrike stock at $550
|11:58
|CrowdStrike: Citizens bestätigt "Market Outperform"-Rating mit Kursziel von 550 Dollar
|11:54
|Neue Pharma-Rakete | Crowdstrike unter Druck, Marvell überzeugt & Airbus
|Aktuelle Nachrichten
|12:34
|KI-Potenzial: Evercore ISI hebt Kursziel für Marvell auf 156 US-Dollar an
|12:30
|Marvell stock price target raised to $156 by Evercore ISI on AI growth
|12:27
|Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist jetzt noch drin?
|Die Quartalszahlen des Technologiekonzerns waren in der Vergangenheit mitunter eine Wundertüte. Das Unternehmen wusste nicht immer zu überzeugen. Und so erwarteten die Marktakteure den aktuellen Quartalsbericht...
|11:59
|Marvell shares jump as chipmaker bolsters AI ambitions with Celestial deal
|11:54
|Neue Pharma-Rakete | Crowdstrike unter Druck, Marvell überzeugt & Airbus
|AIRBUS SE
|196,70
|+3,21 %
|CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
|439,15
|-1,20 %
|MARVELL TECHNOLOGY INC
|87,37
|+9,39 %