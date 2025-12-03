Amazon stellt eigenen KI-Chip vor - neue Konkurrenz für Nvidia?



Amazons Cloud-Einheit hat nun die neueste Version ihres KI-Chips namens Trainium 3 vorgestellt, der ab Dienstag für Kunden verfügbar sein wird. Das Vordringen in den Chipsektor ist ein Schlüsselelement von Amazons KI-Strategie. Amazon Web Services (AWS) ist zudem der größte Anbieter von gemieteter Rechenleistung weltweit.



Amazon möchte Unternehmen anlocken, die auf der Suche nach günstigen Lösungen sind. Laut dem Unternehmen können die Trainium-Chips die rechenintensiven Aufgaben hinter KI-Modellen günstiger und effizienter bewältigen als die marktführenden Grafikprozessoren von Nvidia.



Die Aktie schloss mit einem Plus von etwa 0,2 Prozent am Dienstag unverändert.









Quelle: HSBC










