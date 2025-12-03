Vulcan Energy hat sich den Weg zum kommerziellen Abbau von Lithium im Oberrheingraben gebahnt. Bisher stand bei dem Unternehmen alles unter Finanzierungsvorbehalt, doch jetzt kann der Bau der Anlagen losgehen. Denn: Vulcans angestrebter Finanzierungsdeal über 2,2 Milliarden Euro ist unter Dach und Fach. Das deutsch-australische Unternehmen teilt mit, eine Vereinbarung über 2,193 Milliarden Euro zur "vollständigen Finanzierung des Baus und der Entwicklung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.