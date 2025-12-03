Zusammenfassung:

Kritische Infrastrukturen, Verteidigung und Behörden benötigen quantensichere Verschlüsselung, um Risiken durch "Harvest-now, decrypt-later" zu neutralisieren

FSP 150-XG118Pro (CSH) bietet quantensichere Verschlüsselung über Software-Updates und ermöglicht nahtlose Upgrades ohne Hardware-Änderungen

Die BSI-Zulassung bestätigt die Konformität des Geräts für den Einsatz in Behörden und Verteidigung

Adva Network Security gab heute bekannt, dass das 10-Gbit/s-Edge-Gerät FSP 150-XG118Pro (CSH) nun quantensichere Verschlüsselung auf Basis von Post-Quanten-Kryptografie (PQC) bietet. Diese Verbesserung ermöglicht es Betreibern kritischer Infrastrukturen, Daten während der Übertragung zu sichern und zukunftsfähige Netzwerke aufzubauen. Die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassene Ethernet-Verschlüsselung der Demarkations- und Edge-Computing-Lösung bietet PQC kryptoagil über ein Software-Update an, damit sind keine Hardware-Änderungen erforderlich. Mit seinen neuen Funktionen eignet sich das FSP 150-XG118Pro (CSH) ideal für hochsichere Netzwerke unabhängig von Branche oder Einsatzbereich.

Die Technologie von Adva Network Security unterstützt Betreiber bei der Entwicklung langfristiger Strategien zum Schutz und zur Sicherheit kritischer Netzwerkinfrastrukturen.

"Die Bedrohung durch Quantencomputer verändert die Sicherheitslandschaft, und Organisationen, die für kritische Infrastrukturen verantwortlich sind, brauchen Klarheit, Vertrauen und einen klaren Weg in die Zukunft", sagte Michael Roth, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Durch die Kombination der BSI-Zulassung mit quantensicherer Verschlüsselung in einem einfach zu implementierenden Edge-Gerät bieten wir unseren Kunden eine vertrauenswürdige Grundlage für langfristigen Schutz. Unsere Lösung ist auf Agilität ausgelegt und ermöglicht es, die Sicherheit an veränderte Bedrohungen und weiterentwickelte Standards anzupassen. Es geht um Zukunftsfähigkeit um Sicherheit, die sich an die Bedrohungslage anpasst und gleichzeitig den Betrieb einfach, konform und widerstandsfähig hält. Wir sorgen dafür, dass kritische Infrastrukturen den Schutz erhalten, den sie benötigen, nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahrzehnten."

Als Teil des programmierbaren Demarkations- und Edge-Computing-Portfolios Adtran FSP 150 bietet das FSP 150-XG118Pro (CSH) quantensichere Verschlüsselung unter Verwendung des NIST-standardisierten ML-KEM-Algorithmus in Kombination mit Diffie-Hellman für doppelten Schutz. Das Gerät integriert hardwarebasierte Verschlüsselung, MACsec, präzise Zeitsteuerung und Manipulationserkennung in einem temperaturbeständigen 1RU-Design. Seine kryptoagile Architektur unterstützt die schnelle Einführung zukünftiger PQC-Standards und vereint Service-Demarkation, Aggregation, Synchronisation und Netzwerkfunktionsvirtualisierung, einschließlich Router, Firewall und SD-WAN, auf einer einzigen Plattform. Mit BSI- und NATO-Zulassung ist es für den Transport von VS-NfD- und NATO RESTRICTED-Daten in Hochsicherheitsanwendungen zugelassen.

"Quantensichere Netzwerke markieren einen Wendepunkt für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen", kommentierte Josef Sißmeir, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Da Quantenbedrohungen von der Theorie zur Realität werden, sind wir stolz darauf, die Branche bei der Bereitstellung praktischer, zugelassener Lösungen anzuführen, die Unternehmen dabei helfen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Indem wir PQC auf dem Edge-Gerät bereitstellen, ermöglichen wir sensible Informationen sicher zu verarbeiten und die operative Widerstandsfähigkeit für die kommenden Jahre aufrechtzuerhalten. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Vertrauen und wir glauben, dass er einen neuen Standard für sichere, zukunftsfähige Netzwerke weltweit setzt."

Über Adva Network Security

Adva Network Security ist ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Wir bieten robuste optische und Ethernet-Netzwerklösungen sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Unsere ConnectGuard-Technologie gewährleistet eine quantensichere Verschlüsselung zum Schutz essenzieller Netzwerke und wesentlicher Anwendungen. Kunden in den Bereichen kritische Infrastruktur, Behörden, Verteidigung und Privatwirtschaft schätzen unsere technische Kompetenz sowohl in der Netztechnik als auch der Informationssicherheit. Diese einzigartige Kombination von Fachwissen ist wesentliche Grundlage für die Resilienz und Sicherheit ihrer wichtigen IT- und OT-Infrastruktur. Unser professionelles Serviceteam unterstützt sie vom ersten Entwurf bis zum sicheren Betrieb und sorgt so für die Geschäftskontinuität trotz zunehmender Cyber-Bedrohungen. Die Design- und Fertigungsprozesse sowie unsere cyberresilienten Lösungen sind von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.advasecurity.com.

