Manager im Visier: Cyberattacken, neue Regeln, Sanktionen, Aktionärsklagen und KI treiben die D&O-Risiken nach oben - besonders in den USA. Allianz Commercial warnt vor einer neuen Haftungswelle. Für die Allianz selbst ist das ein stiller Rückenwind im Industriegeschäft.Die Beförderung auf den Chefsessel wird für Spitzenmanager weltweit riskanter - und das aus gleich mehreren Gründen. Allianz Commercial erwartet für die kommenden Jahre weiter zunehmende Klage- und Haftungsrisiken für Vorstände ...

