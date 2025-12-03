EQS-News: Precisely / Schlagwort(e): Produkteinführung

Precisely beschleunigt die Modernisierung von Mainframes durch Echtzeit-Datenreplikation auf Amazon S3



03.12.2025

Neue Datenintegrationsfunktionen vereinfachen die Modernisierung von Mainframe- zu Cloud-Systemen und liefern Echtzeitdaten mit hoher Integrität an AWS für Analysen und KI. BURLINGTON, Mass., 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) durch neue Verbesserungen an Precisely Connect bekannt gegeben. Diese ermöglichen eine direkte Datenreplikation in Echtzeit von Mainframes zu Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Die neuen Funktionen machen Zwischenstufen überflüssig, vereinfachen die Modernisierung und versetzen Unternehmen in die Lage, den vollen Wert ihrer Daten für Analyse- und KI-Initiativen auf AWS zu erschließen. Unternehmen, die ihre Altsysteme modernisieren möchten, sehen sich mit komplexen, mehrstufigen Replikationsprozessen konfrontiert, die die Einführung der Cloud verlangsamen und den Betriebsaufwand erhöhen können. Mit dieser Innovation optimiert Precisely Connect die Datenübertragung von Mainframe-Umgebungen zu modernen, cloud-nativen Architekturen und stellt sicher, dass wichtige Daten schneller, zuverlässiger und mit garantierter Integrität in AWS-Data-Lakes und Analyseplattformen gelangen. "Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen weiterhin auf Precisely, um die Lücke zwischen ihren alten Mainframe-Systemen und modernen Cloud-Umgebungen zu schließen", sagte Marianne Roling, SVP, Global Alliances and Channel Sales bei Precisely. "Diese erweiterte Zusammenarbeit mit AWS zeigt unser gemeinsames Engagement, die Modernisierung zu vereinfachen und Kunden dabei zu helfen, vertrauenswürdige Daten für Analysen, maschinelles Lernen und KI in großem Maßstab verfügbar zu machen." Durch den Wegfall zusätzlicher Schritte bei der Datenverarbeitung reduziert Precisely Connect Latenzzeiten und Wartungsaufwand, sodass sich IT-Teams auf die Schaffung von Geschäftswert durch Erkenntnisse und Innovationen konzentrieren können. Der optimierte Ansatz versetzt Kunden außerdem in die Lage, die Agilität und Skalierbarkeit der AWS-Services für ihre KI-gesteuerten Transformationsinitiativen zu nutzen. Die wichtigsten Vorteile Optimierte Modernisierung: Nahtlose Übertragung von Mainframe-Daten direkt in Amazon S3-Data Lakes und Analyseplattformen.

Nahtlose Übertragung von Mainframe-Daten direkt in Amazon S3-Data Lakes und Analyseplattformen. Geschwindigkeit und Effizienz: Wegfall von Zwischenschritten für eine schnellere und zuverlässigere Replikation.

Wegfall von Zwischenschritten für eine schnellere und zuverlässigere Replikation. Einfachheit: Reduzierung des Wartungsaufwands und der Komplexität der Integration.

Reduzierung des Wartungsaufwands und der Komplexität der Integration. KI- und Analysefähigkeit: Unterstützung nachgelagerter AWS-Workloads, einschließlich Analysen, KI und maschinellem Lernen. Diese Ankündigung baut auf dem langjährigen Engagement von Precisely auf, Unternehmen bei Datenintegrität in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu unterstützen. Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Precisely und AWS unterstreicht das Bestreben beider Unternehmen, Kunden bei der Modernisierung mit Zuversicht zu unterstützen. Diese neuen Funktionen werden auf der AWS re:Invent 2025 vom 1. bis 5. Dezember 2025 in Las Vegas vorgestellt. Erfahren Sie hier mehr über Precisely auf AWS. Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2025 Precisely Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Eigentumsrechte von Precisely - keine Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder Erstellung abgeleiteter Werke ohne schriftliche Genehmigung. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5651977/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-beschleunigt-die-modernisierung-von-mainframes-durch-echtzeit-datenreplikation-auf-amazon-s3-302631045.html



