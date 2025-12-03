FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenige Tage vor der Vorstellung des Geschäftsberichts sind die Aktien von Thyssenkrupp am Mittwoch nach einer skeptischen Analysteneinschätzung unter die Räder gekommen.

Die Papiere weiteten im Tagesverlauf ihre Verluste immer weiter aus und standen zuletzt als einer der schwächsten Werte im MDax mit fast neun Prozent im Minus. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen der Aktie weiter fort, unter dem Strich pendelt das Papier jedoch seit Mitte Oktober bei Kursen um 9 Euro seitwärts.

Börsianer verwiesen zur Begründung der jüngsten Kursverluste auf einen Kommentar der US-Bank JPMorgan, die das Kursziel für die Thyssenkrupp-Aktie trotz guter Aussichten für die Branche senkte und in der europäischen "Stahl-Renaissance" eher auf Konkurrenten wie Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB setzt.

Öl ins Feuer goss womöglich auch ein Bericht der "Rheinischen Post", demzufolge der an Thyssenkrupp Steel interessierte indische Konzern Jindal keine Gewerkschaft im Unternehmen dulde und deswegen ein Deal schwierig werden könne.

Zudem verwiesen Börsianer auch ein Interview mit Stahl-Chefin Marie Jaroni in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in dem sie die Kosten für den Umbau auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag bezifferte. Thyssenkrupp legt am kommenden Dienstag (9. Dezember) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 vor./tav/mis