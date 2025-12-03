Bern - Wegen des Verdachts auf Insiderhandel mit den Papieren von SoftwareOne haben die Justizbehörden am Dienstag Razzien in der Schweiz, Deutschland und Grossbritannien durchgeführt. Konkret laufen die Ermittlungen gegen fünf ehemalige oder aktuelle Führungspersonen. Die Personen würden verdächtigt, vertrauliche und kursrelevante Informationen des an der Schweizer Börse SIX kotierten IT-Unternehmens ausgenutzt zu haben, teilten die Bundesanwaltschaft ...

