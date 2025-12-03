EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nakiki SE beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage: Einstieg deutscher und internationaler Investoren zur Unterstützung der Bitcoin-Treasury-Strategie
Frankfurt am Main, 03. Dezember 2025 - Der Vorstand der Nakiki SE ("Nakiki"), hat heute auf Grundlage des genehmigten Kapitals 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 5.787.703 soll hierbei um bis zu EUR 686.000 auf bis zu EUR 6.473.703 durch Ausgabe von bis zu 686.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht ("Kapitalerhöhung"). Der Ausgabebetrag je Neuer Aktie beträgt EUR 1,00.
Die neuen Aktien werden ausschließlich gegen Sacheinlagen in Form der Einbringung von Darlehensforderungen gewährt. Die jeweiligen Darlehensbeträge entsprechen den rechnerischen Nennbeträgen der zugeteilten Neuen Aktien.
Zu den Zeichnern der Kapitalerhöhung zählen unter anderem die Bitcoin Hotel LLC, USA, sowie weitere deutsche und internationale Investoren. Die Bitcoin Hotel LLC wird von dem Bitcoin-Experten Marc Guilliard vertreten, der Nakiki bereits strategisch bei der Positionierung als Bitcoin Treasury Company berät.
Mit der Einbringung der Darlehen in Eigenkapital stärkt Nakiki die Eigenkapitalbasis und reduziert gleichzeitig die Finanzverbindlichkeiten.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung in das Handelsregister.
