Kostenloses Webinar - Mit Wissen zum Erfolg - Einladung zur neuen HSBC-Zertifikate-Masterclass



Werbung







Am heutigen Mittwoch (03.12.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Mit Wissen zum Erfolg - Einladung zur neuen HSBC-Zertifikate-Masterclass" ein. Annchristin Jahnel und Julius Weiß freuen sich auf Ihre Fragen.



Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar "Mit Wissen zum Erfolg - Einladung zur neuen HSBC-Zertifikate-Masterclass" ein. Der Starinvestor Warren Buffett riet einst: "Investiere nur in das, was du verstehst." Ganz in diesem Sinne präsentieren Ihnen Julius Weiß und Annchristin Jahnel die kostenlose HSBC-Zertifikate-Masterclass! Wir begleiten Sie von den grundlegenden Aspekten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien im Umgang mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Um Ihnen diese Themen verständlich zu vermitteln, stellen wir Ihnen nicht nur hilfreiche Texte und Lernvideos zur Verfügung, sondern auch ein abschließendes Quiz. Nach Bestehen des Tests erhalten Sie eine Auszeichnung als Nachweis Ihrer Kenntnisse. Wer schon immer tiefer in die Welt der Derivate eintauchen möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















