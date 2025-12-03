Die Aussicht auf ein Übernahmeangebot hat den Aktienkurs von Wacker Neuson in dieser Woche deutlich nach oben getrieben. Der Baumaschinenhersteller befindet eigene Angaben zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch den südkoreanischen Konzern Doosan Bobcat.Dem Vernehmen nach will Doosan Bobcat Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären der Wacker Neuson erwerben. Zudem plane der Mischkonzern ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots ...

