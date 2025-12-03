Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: AUM0V1 | ISIN: DE000AUM0V10 | Ticker-Symbol: AMV0
Xetra
03.12.25 | 17:35
37,760 Euro
+2,33 % +0,860
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
AUMOVIO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUMOVIO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,86038,12023:01
37,72037,96021:58
Dow Jones News
03.12.2025 23:03 Uhr
289 Leser
Artikel bewerten:
(1)

INDEXÄNDERUNG/Aumovio und TKMS steigen in den MDAX auf

DJ INDEXÄNDERUNG/Aumovio und TKMS steigen in den MDAX auf

DOW JONES--Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der Thyssen-Krupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von Hellofresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, Tonies, PSI Software und Verbio aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, Stratec, Thyssenkrupp Nucera, Procredit, Amadeus Fire und Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen: 

=== 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Aumovio 
 - TKMS 
 
+ MDAX 
 HERAUSNAHME 
 - Gerresheimer 
 - Hellofresh 
 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Gerresheimer 
 - Hellofresh 
 - Ottobock 
 - PSI Software 
 - Tonies 
 - Verbio 
 
+ SDAX 
 HERAUSNAHME 
 - Amadeus Fire 
 - Formycon 
 - LPKF 
 - Procredit 
 - Stratec 
 - Thyssenkrupp Nucera 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - Ottobock 
 
+ TECDAX 
 HERAUSNAHME 
 - PNE 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 16:27 ET (21:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.