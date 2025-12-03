Experian veröffentlicht seinen 13. jährlichen Data Breach Industry Forecast und hebt sechs Prognosen für das Jahr 2026 hervor, darunter mehrere Möglichkeiten, welchen Einfluss KI haben könnte

Experian hat heute seinen 2026 Data Breach Industry Forecast veröffentlicht, der einen Überblick über die sich wandelnde Landschaft der Cyberbedrohungen bietet. Die Prognosen befassen sich damit, welche neuen, hochentwickelten Angriffe durch künstliche Intelligenz sowie andere Bedrohungen und Schwachstellen, darunter Quantencomputer, im kommenden Jahr zu erwarten sind.

Experian's 2026 Data Breach Industry Forecast

Die Prognose, die mittlerweile bereits das 13. Jahr in Folge veröffentlicht wird, enthält sechs Erkenntnisse darüber, wie Cyberkriminelle neue Technologien nutzen, um überzeugendere Identitäten zu erstellen, eine Entdeckung zu vermeiden und neue digitale Grenzen auszunutzen. Von synthetischen Profilen und autonomen KI-Agenten über Malware, die ihre Form verändert, bis hin zu Schwachstellen in Gehirn-Computer-Schnittstellen: Die Prognosen für 2026 zeichnen das Bild einer Zukunft, in der Cyberangriffe personalisierter, anhaltender und technologisch fortschrittlicher sind als je zuvor.

"Die Technologie entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit weiter, und Cyberkriminelle sind oft die ersten, die Tools wie KI einsetzen, um Abwehrmechanismen zu überlisten und Schwachstellen auszunutzen", so Michael Bruemmer, Vice President of Global Data Breach Resolution bei Experian. "Der Kampf gestaltet sich schwierig, aber Unternehmen können dieselben Innovationen nutzen, um ihre Sicherheitsmaßnahmen zu stärken. Mit der richtigen Vorbereitung und dem Einsatz von Technologie können Unternehmen eine stabile Position einnehmen, um Angriffe abzuwehren. Sie sollten aber auch darauf vorbereitet sein, mit den Folgen eines Sicherheitsvorfalls umzugehen."

In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden weltweit über 8.000 Datenverstöße verzeichnet, bei denen etwa 345 Millionen Datensätze offengelegt wurdeni Die am stärksten betroffenen Länder unter den Experian-Kunden sind die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Kanada.

"Derzeit beginnt eine neue Ära, in der es bei Cyberangriffen nicht mehr nur um den Diebstahl von Daten geht, sondern um die Manipulation der Realität", so Jim Steven, Head of Crisis and Data Response Services bei Experian Global Data Breach Resolution im Vereinigten Königreich. "Unternehmen müssen sich auf Bedrohungen vorbereiten, die schneller, intelligenter und schwieriger aufzudecken sind. Sie müssen jetzt handeln."

Um mehr über Experian Data Breach Resolution zu erfahren, können die Teilnehmer des Financial Times Cyber Resilience Summit: Europe, der im Convene in London ausgerichtet wird, den Tisch von Experian besuchen und an der Podiumsdiskussion "How can leaders combat emerging cyber security threats?" (Wie können Führungskräfte neue Bedrohungen für die Cybersicherheit bekämpfen?) teilnehmen, an der Steven am 3. Dezember 2025 von 4:50 bis 5:30 pm GMT teilnehmen wird.

Verbraucher beunruhigt über Auswirkungen von KI

Eine Experian-Umfrage unter Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich zeigt, dass viele die Auswirkungen ausgeklügelter Angriffe spüren und sich Sorgen über eine Verschärfung der Cyberbedrohungen machen.

Die Ergebnisse verdeutlichen außerdem, dass jüngere Generationen zunehmend anfällig für Scams sind und viele Opfer sich nach einer Datenkompromittierung nicht ausreichend unterstützt fühlen. Verbraucher fragen sich, ob die Unternehmen, denen sie ihr Vertrauen schenken, in der Lage sind, sich gegen komplexe Cyberbedrohungen zu verteidigen. Insgesamt lassen sich folgende wichtige Erkenntnisse festhalten:

1 von 4 befragten Millennials gibt an, im vergangenen Jahr Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden zu sein.

Beinahe ein Viertel gibt an, in den letzten 12 Monaten zu Hause oder am Arbeitsplatz Opfer eines Phishing-Angriffs geworden zu sein.

Mehr als 4 von 5 machen sich Sorgen darüber, dass KI zur Erstellung gefälschter Identitäten verwendet wird, die von echten Personen nicht zu unterscheiden sind.

Zentrale Ergebnisse aus den USA:

Mehr als jeder dritte Erwachsene (35 %) macht sich Sorgen, dass er persönlich für finanzielle Verluste haftbar gemacht werden könnte, die infolge eines Cybersicherheitsfehlers am Arbeitsplatz entstehen.

69 glauben nicht, dass ihre Bank oder ihr Einzelhändler ausreichend auf die Abwehr von KI-gesteuerten Cyberangriffen vorbereitet ist, oder sind sich diesbezüglich unsicher.

Über drei Viertel (76 %) glauben, dass Cyberkriminalität aufgrund von KI weiter zunehmen wird und nicht mehr eingedämmt werden kann.

Zentrale Ergebnisse aus dem Vereinigten Königreich:

Ein Viertel der Millennials (25 %) gibt an, im letzten Jahr Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden zu sein.

Jeder dritte Erwachsene (33 %) im Vereinigten Königreich macht sich Sorgen, dass sein berufliches Ansehen durch einen Fehler im Bereich Cybersicherheit am Arbeitsplatz Schaden nehmen könnte.

Unter denjenigen, deren Daten gestohlen oder bei einer Datenpanne preisgegeben wurden, berichten mehr als drei von fünf (62 %), dass das Unternehmen keine angemessene Unterstützung geleistet hat.

Experian Data Breach Resolution unterstützt Unternehmen mit über 21 Jahren Erfahrung im Krisenmanagement und mehr als 69.000 bearbeiteten Vorfällen bei der schnellen und souveränen Reaktion auf Datenverstöße. Zu den umfassenden Serviceleistungen gehören die weltweite Benachrichtigung von Verbrauchern, mehrsprachige Callcenter und Tools zum Identitätsschutz wie Kreditüberwachung und Dark-Web-Überwachung. Mit Reserved Response von Experian wird die Bereitschaft durch garantierte Personalausstattung und Infrastruktur sichergestellt und die internationalen Ressourcen unterstützen die Reaktion auf Datenschutzverletzungen in über 100 Ländern. Ob ein aktueller Datenschutzverstoß, ein Vorfall bei Dritten oder eine Sammelklage: Experian bietet individuelle Lösungen, um das Vertrauen der Kunden zu erhalten und Reputationsrisiken zu minimieren.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Wir sind ein im FTSE 100 Index gelistetes Unternehmen, das an der London Stock Exchange (EXPN) notiert ist und über ein Team von 25.100 Mitarbeitern in 32 Ländern verfügt. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen erhalten Sie unter experianplc.com.

