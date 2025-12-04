St. Gallen - Die spanische Generaldirektion für Versicherungen und Pensionsfonds hat die Fusion zwischen Caser und Helvetia genehmigt. Helvetia Seguros und Helvetia Holding Suizo werden in Caser integriert, die als fortbestehende Gesellschaft hervorgeht. Bis die Fusion der Gesellschaften in Spanien rechtskräftig ist, müssen nur noch wenige Formalitäten erledigt werden. Die Helvetia Gruppe hat den Integrationsprozess im Dezember 2024 angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
